Politiet har sigtet en mand for trusler mod en restaurant, som ejes af folketingsmedlem Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.



Nu skal jurister i anklagemyndigheden afgøre det videre forløb i sagen, oplyste Nordjyllands Politi onsdag.



Det var mandag eftermiddag, at betjente skred til anholdelse af en 59-årig mand, der er fra Aalborg-området.



Han blev sigtet, afhørt og derefter løsladt. Han har erkendt sig skyldig, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.



Truslen mod restaurant À Porta kom i fredags. Politiet siger til det regionale medie nordjyske.dk, at manden i telefonen truede med, at der ville ske nogle ting ved restauranten.



/ritzau/