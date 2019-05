Valgrygterne svirrer, uret tikker: Hvor længe kan Løkke trække tiden før han skal udskrive valget?

Der er under 50 dage før kalenderen siger 17. juni - og dermed sidste chance for folketingsvalget.

Valgrygterne svirrer, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bevæger sig historisk tæt på den sidste mulige dato for folketingsvalget. Der er 47 dage til, at folketingsvalget senest skal afholdes. Men hvor længe kan Løkke trække tiden, før...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.