Guaidó og Maduro hævder begge at have militærets opbakning

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, hævder, at landets præsident, Nicolas Maduro, ikke længere har opbakning fra de væbnede styrker.



Det skriver Guaidó i et indlæg på Twitter natten til onsdag dansk tid efter en dag præget af demonstrationer og voldelige sammenstød i hovedstaden Caracas.



Han opfordrer samtidig sine støtter til igen onsdag at gå på gaden for at vise deres utilfredshed med Maduro.



"I morgen fortsætter vi eksekveringen af "Operación Libertad" (operation frihed, red.)," skriver Guaidó i tweetet.



Umiddelbart efter lyder svaret fra præsident Maduro, at militære topfolk har forsikret ham om deres loyalitet.



Det siger han i en tv-transmitteret tale sammen med landets forsvarsminister, skriver nyhedsbureauet Reuters.



I talen understreger Maduro, at et "kupforsøg" anført af oppositionslederen er slået ned.



Maduro oplyser samtidig, at han genindsætter Gustavo Gonzalez Lopez som chef for landets efterretningstjeneste.



Han nævner i den forbindelse ikke, at den siddende efterretningschef, Manuel Christopher Figuera, bliver afsat.



Meldingen om den nye efterretningschef kommer, blot få timer efter at Figuera i et brev til "folket" i Venezuela rettede kritik mod præsident Maduro.



I brevet skriver Figuera blandt andet, at det er tid til at "genopbygge landet".



Brevet blev offentliggjort på sociale medier. Nyhedsbureauet AP har efterfølgende fået verificeret brevet af en højtstående embedsmand i USA.



Figuera skriver, at han altid har været loyal over for Maduro. Men Venezuela har oplevet en voldsom nedgang. Og derfor "er tiden kommet til at søge nye veje for politik", skriver han uden at nævne Juan Guaidó med navn.



Tirsdag morgen opfordrede Guaidó både civilbefolkningen og militæret i Venezuela til at indlede en opstand mod landets præsident.



Under optøjerne er mere end 70 personer blevet såret, skriver CNN.



I løbet af tirsdagen skal mindst 25 venezuelanske soldater desuden have søgt asyl i Brasiliens ambassade i Caracas. Det oplyser en højtstående brasiliansk embedsmand til nyhedsbureauet AFP.



Brasilien er et af de mere end 50 lande, der officielt støtter Juan Guaidó i den politiske strid mellem ham og Maduro.



/ritzau/