Tænketank: "Øgede ricisi for markant højere oliepriser"

Prisen på råolie er steget med ca. 30 pct. i år, men fordi præsident Donald Trump har strammet sanktionsgrebet om især Iran og Venezuela er der risiko for, at prisskruen vil stramme til i mindst samme omfang senere på året.



"Vi ser øgede risici for markant højere oliepriser," fastslår Gabriel Sterne, chef for global makroresearch i tænketanken Oxford Economics. Han peger i en analyse på, at oliemarkedet "strammer til og det vil blot tage endnu ét forsyningschok, i f.eks. Nigeria, og så kan prisen nå 100 dollar pr. tønde."



Tirsdag eftermiddag kostede Brent-olie 72,5 dollar efter en stigning på ca. 0,70 pct. Markedet er præget af betydelig volatilitet, hvor der sidste uge var bevægelser på over 2,5 pct. i begge retninger. Siden december er Brent-prisen oppe med ca. 50 pct.

Prisen på West Texas, den anden globale retningsgivende pris for råolie, er steget ca. 40 pct. i år til over 63 dollar pr. tønde efter at have været nede omkring 40 dollar sidst i 2018.



Ultimative fare



"Præsident Trumps beslutning om at fjerne alle undtagelser for sanktionerne mod Iran er den ultimative farefulde balanceakt for oliepriserne," kommenterer Helima Croft, global chef for råvarestrategi, RBC Capital Markets, London.

En henvisning til, at USA fra torsdag 2. maj ophæver undtagelserne fra USA´s sanktioner mod Iran, så storaftagere af iransk olie som bl.a. Kina og Indien rammes af amerikanske sanktioner, hvis de fortsætter med at aftage iransk olie.



"Vi tror ikke, at Iran bliver helt elimineret fra oliemarkedet, men USA´s beslutning vil på kort sigt fjerne 700-800.000 tønder om dagen fra produktionen," vurderer Helima Croft. Hun henviser til, at udenlandske raffinaderier med betydelig tilknytning til de amerikanske kapitalmarkeder "meget hurtigt vil bryde alle bånd med Iran."



Irans reaktion på, at de i forvejen omfattende økonomiske sanktioner strammes yderligere, er den store ubekendte i spillet om de fremtidige oliepriser. Hvis styret i Teheran, som Helena Croft, henviser til, gør alvor af truslerne om at forhindre søtransport gennem Hormuzstrædet, vil det ramme en betydelig del af de globale olietransporter.



Femte Flåde



"Selv om tilstedeværelsen af USA´s femte Flåde bør sikre, at den kritiske passage holdes åben, så er iranske provokerende militærmanævrer sandsynlige," vurderer RBC Capital Markets chefstrateg, der peger på en "barsk sommer med geopolitiske udfordringer for Donald Trump."



Den anden store, og ligeledes selvskabte, udfordring for den amerikanske præsident er hans embargo mod storproducenten Venezuela, der fra 28. april ikke længere kan sælge olie i USA. Samtidigt presser Trump andre lande til at stoppe køb af venezuelansk olie så længe præsident Maduro er ved magten. USA presser især Indien, der betale med hård valuta, til at stoppe med indkøb, men det betyder mindre med Kina, der aftager olie som afdrag på gæld.



Borgerkrig



I Libyen er den tiltagende borgerkrig samtidigt ved at blokere for olieproduktion og -eksport.

Blandt mange iagttagere er der enighed om, at på kort sigt vil Saudi-Arabien og måske Rusland kompensere for den manglende olieproduktion ved selv at pumpe mere. Russerne er skyggemedlem af oliekartellet Opec, og har et par gange indgået aftaler om produktionsbegrænsninger for at holde priserne oppe. Senest blev man i slutningen af 2018 enige om at reducere den daglige produktion med ca. 1,2 mio. tønder.



Men nu opfordrer Trump OPEC-landene til igen at skrue op for at få priserne ned. Oxford Economics tror som nævnt ikke, at det vil lykkes. Og peger på udsigt til en oliepris på 100 dollar, der vil øge den globale inflation med 0,7 procentpoint i år og næste år og sænke den globale vækst med gennemsnitligt 0,6 pct. i fjerde kvartal, 2020. Værst ramt bliver storimportører som Kina, Indien, Argentina og Filippinerne med vækstfald på op til 1,2 pct.



Omvendt mener Kallum Pickering, økonom, Berenberg Bank, at der "ikke er grund til bekymring." han mener økonomien er stærk nok over det meste af verden til at modstå den aktuelle prisstigning på ca. 50 pct. fra sidst i december, 2018.

"Selvfølgelig er der grund til bekymring, hvis olieprisen stiger til 100 dollar/tønde. Men det er usandsynligt," mener Kallum Pickering, der mener, at "de iranske uroligheder sikkert ikke vil forstyrre det globale oliemarked med mere end det seneste prishop."