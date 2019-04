Biden på sit første valgmøde: Jeg er fagforeningernes mand

Den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden er allerede i gang med sin kampagne, efter at han i sidste uge officielt meldte sig ind i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020.



I Pittsburgh, Pennsylvania, siger 76-årige Biden på sit første valgmøde, at han vil genetablere en dynamisk middelklasse. Det bliver et gennemgående tema i hans valgkamp, lyder det.



Valgmødet foregår ved en begivenhed med flere fagforeninger til stede.



"Jeg er fagforeningernes mand. Punktum. Dette land blev ikke bygget af bankmænd fra Wall Street, direktører og chefer for hedgefonde. Det blev bygget af jer," siger Biden foran en fyldt hal.



En af dem, der introducerede Biden, var Harold Schaitberger. Han er formand for Den Nationale Sammenslutning af Brandmænd, en fagforening med 300.000 medlemmer.



Fagforeningen erklærede før begivenheden sin støtte til Biden. Ifølge Schaitberger er Joe Biden en af "de mest trofaste forkæmpere for de arbejdende familier".



Biden, som to gange tidligere har søgt at blive sit partis præsidentkandidat, var vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017.



Han fik en solid økonomisk begyndelse på sin præsidentkampagne. I løbet af kampagnens første 24 timer var der blevet indsamlet 6,3 millioner dollar - det svarer til cirka 42 millioner kroner.



Det er det højeste beløb, som en demokratisk præsidentkandidat har indsamlet i løbet af det første døgn.



Biden har sagt, at han vil føre valgkamp som en "Obama-Biden-demokrat", som er lige så pragmatisk som progressiv.



Hans opvækst i en arbejderfamilie har gjort ham populær i arbejderkredse.



Han siger, at han vil rette sin kampagne mod den hvide arbejderklasse og de yngre mere sammensatte vælgergrupper, som støttede Obama massivt.



