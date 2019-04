Bejlere til EU-toppost kræver skat på Facebook og Google

Skat har været et emne, der har splittet EU-landene, som tidligere på året opgav at indføre en skat på firmaer som Facebook og Google.



Men i en debat mellem Europa-Parlamentets politiske gruppers spidskandidater til posten som EU-kommissionsformand er alle deltagere - bortset fra én - enige.



Store amerikanske it-firmaer, som tjener penge på almindelige brugeres data, skal betale mere skat, lyder det.



Men ikke nok med det, siger liberale Guy Verhofstadt. Han kræver mere regulering af eksempelvis Facebook.



- Facebooks algoritme skal reguleres så hurtigt som muligt, siger belgieren, der repræsenterer Alde.



Med EU-regulering vil Europa få "et eget Facebook", der ifølge Verhofstadt vil erstatte det amerikanske sociale medie ejet af Marc Zuckerberg.



Alde har modsat de store partier valgt at præsentere syv kandidater, blandt andre konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Mandag aften i Maastricht er gruppen dog præsenteret af formanden.



Den siddende EU-Kommission havde fremsat et forslag om, at de store it-firmaer skulle betale tre procent af deres omsætning i EU-landene i skat.



Det blev blokeret af flere lande, heriblandt Danmark, hvor regeringen er imod, mens Socialdemokraterne har sagt, at de ønsker en sådan skat.



Der er under debatten mandag også bred opbakning til en fælles selskabsskat i EU.



Frans Timmermans fra den socialdemokratiske gruppe rejser et forslag om en selskabsskab over hele EU på 18 procent.



Kun Jan Zahradil fra Alliancen af Konservative og Reformister i Europa er imod.



- Jeg mener ikke, at skat er en sag for EU. Det skal være nationalstaterne, der selv skal fastsætte dette, siger tjekken.



/ritzau/