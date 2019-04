Alternativet får rotationsprincip for folketingsmedlemmer

Fremover kan Alternativets medlemmer maksimalt sidde i Folketinget i tre valgperioder i træk.



Det er blevet vedtaget på partiets landsmøde, som lørdag bliver afholdt i Odense. Her er partiet blevet enige om at indføre et såkaldt rotationsprincip.



Rotationsprincippet betyder, at et medlem af Folketinget, som ikke er politisk leder, ikke kan opstille eller genopstille, hvis vedkommende har været medlem af Folketinget i ti år eller mere.



"Selvfølgelig er det godt at have noget erfaring Folketinget, men vi kommer bare ikke uden om, at når man sidder derinde, så har man ikke den samme fornemmelse for, hvad der sker ude i virkeligheden," siger Carolina Magdalene Maier, som sidder i Folketinget for Alternativet.



Retten til at genopstille genvindes igen, fem år efter at man har mistet den. Man skal ikke træde ud af Folketinget efter ti år, men kan ikke blive genvalgt af en storkreds til at genopstille.



Carolina Magdalene Maier erkender, at der med rotationsprincippet går noget erfaring fra Folketinget tabt.



"Det må vi jo rette op på ved at lave nogle gode mentorprogrammer og nogle gode indføringsprogrammer," siger hun.



Enhedslisten har også en rotationsordning for sine folketingsmedlemmer.



