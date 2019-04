Tæt spansk valgkamp har været præget af skældsord

Søndag tælles stemmerne sammen ved parlamentsvalget i Spanien, der fortsat ser ud til at blive et af landets tætteste i årtier.



Prognoserne siger, at ingen partier alene vil få en majoritet af stemmerne, når resultatet foreligger.



Derimod tyder det på, at de fem ledende kandidater alle får mulighed for at spille en rolle i landets fremtidige regering, skriver Reuters.



Det er tredje gang inden for fire år, at spanierne skal stemme til et parlamentsvalg.



Og det forestående valg har ikke været for sarte sjæle, når de spanske politikere har bejlet til de muligt valgtrætte vælgerne.



Ord som "forræder" og "fascist" er blevet blæst ud både i radio, tv, på sociale medier og vælgermøder.



Valgkampen har været præget af splittelse, og de største emner har været følelsesladet som blandt andet Cataloniens uafhængighed.



Da valgkampen formelt blev afsluttet ved midnat fredag, var der fortsat ingen løfter om politiske alliancer. Det har dog været præget af en højre- og venstrefløj.



Valget blev udskrevet af den afgående premierminister, Pedro Sanchez, fra Socialistpartiet i februar. Det skete, da hans mindretalsregering ikke kunne få finansloven igennem.



Kort efter udskrivelsen holdt Pablo Casado en tale, der vakte en del opsigt. Han er leder af det konservative parti PP, der længe har domineret spansk politik sammen med socialistpartiet.



Det er et af de to partier, der tidligere har fået flest stemmer, men nu er begge partier afhængige af mindre partier for at få magten.



Casado slyngede ikke færre end 20 fornærmelser i hovedet på den afgående premierminister, som han blandt andet kaldte en syg løgnhals og egoistisk, skriver AFP.



I en debat, der blev vist i fjernsynet tirsdag, hvor Sanchez rakte hånden ud til venstrefløjspartiet Podemos, advarede han vælgerne mod at lade højrefløjen komme til magten.



/ritzau/