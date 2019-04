Rapport: Nordkorea degraderer Kim Jong-uns højrehånd

Nordkorea har fjernet Kim Yong-choi, som er højrehånd for landets leder, Kim Jong-un, fra en af hans topposter, rapporterer Reuters.



Kim Yong-choi er fjernet som leder af Den Forenede Fronts Departement, som håndterer Nordkoreas forbindelser til Sydkorea og i stigende grad til USA.



Kim Yong-choi har været modpart til USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og han har flere gange været Nordkoreas særlige udsending til Washington i forbindelse med forberedelse af topmøderne mellem Trump og Kim Jong-un.



Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skriver, at Kim Yong-choi er fjernet fra topposten. Nyhedsbureauet henviser til kilder i det sydkoreanske parlament.



Yonhap angiver ikke, hvad der ligger til grund for beslutningen om at fjerne Kim Yong-choi fra posten.



Kim Yong-choi har været den mest prominente nordkoreaner efter Kim Jong-un. Han spillede en fremtrædende rolle ved det andet topmøde mellem præsident Donald Trump og Kim i Vietnam i februar, hvilket endte uden resultat på grund af uenighed om det nordkoreanske atomprogram.



Han havde forinden besøgt Det Hvide Hus i januar, hvor han mødtes med Trump.



Sydkoreas nationale efterretningstjeneste kunne ikke umiddelbart bekræfte rapporterne om den tilsyneladende degradering af Kim Yong-choi.



Rapporten om ændringer i den nordkoreanske topledelse kommer efter, at det nordkoreanske udenrigsministerium i sidste uge meddelte, at det ikke længere vil forhandle med Pompeo, og at han bør udskiftes "med en person, der er mere moden."



Den nordkoreanske leder har advaret om, at de fejlslagne forhandlinger i Vietnam kan føre til nye tiltagende spændinger. Kim Jong-un siger, at han kun er interesseret i at møde Trump igen, hvis USA udviser mere fleksibilitet.



/ritzau/Reuters