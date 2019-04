Mange vælgere undgår politikernes opslag på nettet

Relateret indhold Artikler

Der er ikke udsigt til, at de politiske partier i den forestående valgkamp skal skrue ned for tv-dueller og traditionelle interviews og i stedet satse på de sociale medier for at få vælgere i folden.



For det er kun en mindre del af danskerne, der følger folketingspolitikere på Facebook og Twitter. Og de færreste har lyst til selv at deltage i politiske diskussioner på de sociale medier.



Det viser en undersøgelse af vælgernes brug af medier fra KMD Analyse.



76 pct. af respondenterne følger ingen folketingspolitikere på de sociale medier. Og 84 pct. svarer, at de kun i lav eller meget lav grad har deltaget i den politiske debat på sociale medier den seneste måned.



For næsten otte ud af ti - 78 pct. - har politikeres tweets og Facebook-opslag ingen eller kun mindre betydning for, hvor de vil sætte deres kryds ved folketingsvalget. Valget skal afholdes senest den 17. juni.



"Når man spørger vælgerne, handler det fortsat om, at kommunikationen skal bredes ud på flere kanaler, før den for alvor rammer de største vælgergrupper," siger kommunikationschef i KMD Christoffer Hellmann.



Undersøgelsens resultater er i tråd med den opfattelse af befolkningens politiske engagement, som er at finde hos valgforsker og professor i statskundskab Rune Stubager fra Aarhus Universitet.



"De fleste mennesker går ikke så voldsomt meget op i politik, at de bruger ret meget tid på nettet for at følge politikerne," siger han.



Rune Stubager mener dog ikke, at det er spild af tid, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og andre - både højtstående og mindre profilerede - politikere sætter sig til tasterne.



"De sociale medier giver mulighed for at komme igennem med et budskab, som så spreder sig, når det bliver delt af de følgere, politikerne har."



"Desuden kan politikerne indgå direkte i debatter, der kører forskellige steder på de sociale medier, samt mobilisere deres tilhængere og kommunikere direkte med dem," siger Rune Stubager.



Endelig kan politikernes udsagn på de sociale medier finde vej til forskellige nyhedsmedier, og det sker oftere og oftere, påpeger både Rune Stubager og Christoffer Hellmann.



2000 repræsentativt udvalgte danskere har deltaget i undersøgelsen.



/ritzau/