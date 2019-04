Eva Kjer Hansen får næse i sag om muslingefiskeri

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har ved et møde i Miljø- og Fødevareudvalget fået tildelt en næse for håndteringen af muslingefiskeri i Storebælt.



En næse er en populær betegnelse for, at der udtales kritik af en politikers handlinger. Den bruges, når et støtteparti ikke direkte ønsker at vælte en minister, men i stedet vil understrege, at en grænse er overtrådt.



Det er Berlingske, som har afdækket, hvordan myndighederne i en årrække har givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til at fiske i Storebælt.



I februar blev Eva Kjer Hansen også tildelt en stor næse af Folketinget. Dengang var det for sin håndtering af muslinge- og østerskvoter.



/ritzau/