Professor: Putin og Kims møde presser USA i atomforhandlinger

Både Nordkorea og Rusland har bekræftet et nært forestående møde mellem Kim Jong-un og præsident Vladimir Putin i Rusland.



Det er dog endnu uvist, hvor og hvornår mødet præcist finder sted, og hvad de to ledere vil tale om.



Ifølge Ole Wæver, professor i International Politik ved Københavns Universitet, er der ikke så meget de to lande kan gøre for hinanden.



- Det er formodentlig et af de slags møder, hvor det er vigtigere, at de mødes, end hvad de aftaler på mødet.



- Rusland er ikke en super central aktør i Korea-situationen, så det er formodentlig primært et signal, de begge kan have glæde af at sende, om at Rusland også er en del af ligningen i denne sammenhæng, uanset hvor reel den så måtte være, siger han.



Mødet mellem de to statsledere er det første af sin slags og kommer i kølvandet på en række topmøder mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump.



Senest mødte Kim og Trump hinanden i februar i Hanoi i Vietnam.



Det var det andet topmøde mellem de to. Flere iagttagere betegnede det som en fiasko, fordi der intet konkret kom ud af samtalerne.



USA ønsker at forhandle en atomnedrustningsaftale med Nordkorea, men det er endnu ikke lykkedes. Den amerikanske regering kæmper fortsat for at få en aftale igennem med Nordkorea.



Ifølge professoren vil det kommende topmøde i Rusland få en "indirekte" betydning for disse forhandlinger.



- Det får den lille betydning, at det sender et signal til amerikanerne, om at de ikke sidder med alle kortene på hånden. Der er også andre spillere og muligheder.



- Det lægger et ekstra pres på amerikanerne, der jo i forvejen på mange måder er presset. Fordi det egentlig er Nordkorea, som er sluppet bedst ud af det spil, der har været kørende, siger Ole Wæver.



Før påske oplyste det russiske præsidentkontor i Kreml, at Kim Jong-un ville besøge Rusland i "den sidste halvdel af april". Flere medier nævner havnebyen Vladivostok som en mulig lokalitet for mødet.