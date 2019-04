Ledende demokrater i den amerikanske Kongres vil ikke udelukke muligheden for at forsøge at rejse en rigsretssag mod præsident Donald Trump i kølvandet af Robert Muellers rapport om mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.



En eventuel rigsretssag kan komme på tale, hvis demokraternes egen gennemgang af Muellers rapport viser, at Trump forsøgte at stille hindringer i vejen for undersøgelsen.



Det siger demokraten Jerrold Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus.



- Hvis det kan bevises, så er nok til at føre en rigsretssag, sagde Nadler i et interview søndag på NBC News.



Den særlige anklager Robert Mueller har de sidste to år blandt andet undersøgt, hvorvidt Trump i 2016 samarbejdede med Rusland i valgkampen mod Hillary Clinton.



Rapporten trækker flere tråde mellem Trumps stab og russere.



Mueller fandt ikke beviser for, at Trump har haft et decideret samarbejde med Rusland.



Men det fremgår, at Trump i flere tilfælde forsøgte at komme på tværs af undersøgelsen.



Demokraterne er dog utilfredse med, at de indtil videre kun har fået lov til at se en redigeret version af den længe ventede rapport.



Som formand for retsudvalget stævnede Jerrold Nadler fredag justitsministeriet for at få den fulde rapport udleveret senest 1. maj. Men det afviste ministeriet.



På samme tid som flere topdemokrater har advaret mod at forsøge at rejse en rigsretssag mod Trump bare 18 måneder før præsidentvalget i 2020, så har den demokratiske senator Elizabeth Warren opfordret Repræsentanternes Hus til at tage de indledende skridt til en rigsretssag.



Hun er den første kandidat til posten som Demokraternes præsidentudfordrer ved valget i 2020, der råber op på baggrund af den tilgængelige udgave af rapporten.



/ritzau/Reuters