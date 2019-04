Elever skal Pisa-testes i boliglån og budgetlægning

Folkeskoleeleverne skal i 2021 også Pisa-testes i deres finansielle kompetencer.



Det skriver Altinget.



Det kan være spørgsmål som, hvilket lån der er mest fornuftigt for at kunne købe en ny iPhone. Og hvordan man undgår at blive udsat for svindel, når man handler på nettet.



Det står klart, efter at forskningscenteret Vive i april har offentliggjort, at det i samarbejde med blandt andet Danmarks Statistik og CBS skal stå i spidsen for testen i 2021.



"Testene af elevernes finansielle kompetencer vil generelt set handle om budgetlægning, og hvordan man agerer økonomisk fornuftigt, siger Vibeke Tornhøj Christensen," som er seniorforsker i Vive og projektleder på Pisa 2021, til Altinget.



Den første Pisa-undersøgelse blev indført i 2000 og er udviklet af OECD. Testen foretages hvert tredje år og har til formål at teste de 15-16-årige elevers faglige kunnen inden for læsning, matematik og naturfag.



Derudover testes eleverne i et fjerde emne, som i 2021 vil være finansielle kompetencer.



"Eleverne er 15 år og skal inden for en årrække ud og leve alene og derfor forstå, hvordan man styrer et budget, og hvordan de træffer fornuftige beslutninger om egen økonomi," forklarer Vibeke Tornhøj Christensen til Altinget.



Professor emeritus ved Aarhus Universitet Peter Allerup har tidligere kritiseret kvaliteten af Pisa-testene. Men han mener, det vil være brugbart at teste elevernes finansielle forståelse.



De overvejelser, som eleverne udsættes for i opgaverne, vil de nemlig også møde i dagligdagen. For eksempel når de skal bedømme konsekvenserne ved at tage et kviklån.



"Indlevelsen i problemstillingerne tror jeg vil lykkes i større grad inden for det her felt end for matematik og naturfagene," siger Peter Allerup til Altinget.



/ritzau/