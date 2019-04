Ministerium udleverer ikke Mueller-rapport

FAKTA

Det amerikanske justitsministerium har afvist en stævning fra retsudvalget i Repræsentanternes Hus om at få udleveret hele Mueller-rapporten, og kalder den "forhastet og unødvendig".



Det oplyste ministeriet natten til lørdag dansk tid.



Demokraterne i USA er ikke tilfredse med, at de kun har fået lov til at se en redigeret version af den længe ventede rapport fra Robert Mueller.



Derfor havde formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, fredag stævnet justitsministeriet for at få den fulde rapport udleveret senest 1. maj.



Den særlige anklager Robert Mueller har de seneste to år blandt andet undersøgt, hvorvidt USA's præsident, Donald Trump, i 2016 samarbejdede med Rusland i valgkampen mod Hillary Clinton.



/ritzau/Reuters