Macron inviterer til sjældent pressemøde efter aflyst tale

FAKTA

Den franske præsident, Emmanuel Macron, holder torsdag den 25. april et yderst sjældent pressemøde, hvor han vil præsentere en række reformer som svar på måneder med voldsomme protester i Frankrig.



Det oplyser præsidentkontoret fredag.



Macron skulle oprindeligt have udlagt sin plan mandag den 15. april i en tale til nationen. Han aflyste dog, da katedralen Notre Dame brød i brand.



I stedet vil han klokken 18 dansk tid den 25. april holde pressemøde.



Macron har i sin tid som præsident hidtil aldrig holdt et officielt pressemøde med tilstedeværende journalister, skriver nyhedsbureauet AFP.



Næste uges pressemøde er et svar på de usædvanligt voldelige demonstrationer, som protestbevægelsen "De Gule Veste" har ført an for.



Talen, som Macron oprindeligt skulle have holdt mandag, blev lækket til flere medier efterfølgende. Blandt andet AFP, der skriver, at præsidenten forbereder flere tiltag for at bekæmpe uligheden i Frankrig.



Han vil blandt andet sænke skatten for middelklassen, lyder det.



"De Gule Veste" demonstrerede for første gang i november sidste år.



Oprindeligt var det i protest mod højere afgifter på benzin og diesel. Siden da har det dog spredt sig til at være en mere generel kritik af især Macron.



Protesterne har ført til store sammenstød mellem politiet og demonstranter. Blandt andet på den store og kendte gade Champs-Elysees midt i den franske hovedstad, Paris.



"De Gule Veste" har fået sit tilnavn på grund af de neongule sikkerhedsveste, som mange af demonstranterne bærer.



/ritzau/AFP