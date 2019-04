Trump skal møde Japans kommende kejser

USA's præsident, Donald Trump, bliver det første udenlandske statsleder, som skal møde Japans kommende kejser.



Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.



Trump og hans kone, Melania Trump, skal møde den japanske kronprins Naruhito, efter at han 1. maj bliver indsat som Japans nye kejser.



Her bliver han "landets første statsgæst efter indsættelsen af hans majestæt kejser Naruhito", siger Trumps talskvinde, Sarah Sanders, i meddelelsen.



Japans nuværende kejser, den 85-årige Akihito, abdicerer den 30. april. Hans ældste søn, den 59-årige kronprins Naruhito, overtager derefter tronen.



Den japanske kejserfamilie har siddet på tronen i over 2600 år.



/ritzau/AFP