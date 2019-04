USA's demokrater vil have hele Mueller-rapporten offentliggjort

Under et døgn efter Robert Muellers undersøgelsen af muligt samarbejde mellem præsident Donald Trump og Rusland om påvirkning af de amerikanske vælgere, har Demokraterne i kongressen stævnet justitsministeriet for at få den fulde rapport.



Det skriver flere amerikanske medier, herunder Wall Street Journal og New York Times.



Rapporten blev offentliggjort i går morges dansk tid, men i en censureret udgave.



Rapporten frifinder Trump og hans ansatte for at have samarbejdet med russerne. Men afholder sig samtidig fra at tage stilling til, om Trump bevidst har forsøgt at forhindre undersøgelsen af netop det forhold.



Ved fremlæggelsen i går af rapporten lagde justitsministeren William P. Barr meget vægt på netop den del af rapporten, der frikender den republikanske præsident.



Derfor vil Demokraterne nu have den fulde version af rapporten, herunder al underliggende bevismateriale.



Det er formanden for Senatets juridiske komité, Jerry Nadler, der har udbedt sig rapporten og har givet justitsministeriet indtil 1. maj til at efterkomme hans krav.



"Min komité har behov for, og har ret til, den fulde version af rapporten og det bagvedliggende bevismateriale som det har været kutyme hidtil", skriver han i en kommentar til kravet.



Nadlers deadline er sat til dagen før Barr efter planen skal vidne foran netop Nadlers komité om Mueller-rapporten.