Professor: Godt at Apple tager ansvar for energiforsyning

En vindmøllepark og et 42 megawatt stort solcelleanlæg skal forsyne Apple's kommende datacentre i Viborg og Aabenraa med grøn strøm.



Det oplyste teknologigiganten torsdag.



Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet er positiv over, at Apple udviser ansvarlighed.



"Jeg synes, at det er utroligt positivt, at vi ser de her store virksomheder selv tage ansvar for at bygge vedvarende energi uden om statsstøtten og de offentlige ordninger," siger han.



Professoren lægger særligt vægt på den kontraktform - en CFD-model - som Apple anvender med energipartneren European Energy A/S, der skal opføre vindmølleparken og solcelleanlægget. For i den bærer Apple selv en stor del af risikoen.



It-virksomheden betaler en fast pris for energien.



Det betyder, at hvis den generelle markedspris er lav, så betaler virksomheden relativt mere for deres egen energi. Hvis markedsprisen derimod stiger, er Apples omkostninger lavere, end hvis de skulle købe ind på det åbne marked.



"De her kontraktformer er bedre end de metoder, som vi har set Finansministeriet bruge i deres udbud," siger Brian Vad Mathiesen.



Det er endnu ikke oplyst, hvor vindmølleparken og solcelleanlægget skal placeres.



Men den vedvarende energi skal kunne leveres allerede i 2020. Samme år forventes datacentret i Foulum ved Viborg at være klar til at blive taget i brug.



Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår byggeriet af datacentret i Aabenraa går i gang.



Også Facebook og Google har annonceret, at de vil bygge datacentre i Danmark.



Google oplyser, at man søger efter muligheder for at kunne forsyne sit kommende datacenter i Fredericia med vedvarende energi.



"Bæredygtighed er en af vores største prioriteter, når vi bygger datacentre. Det gælder alle andre stede - også i Danmark," siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google i Danmark.



"Derfor har vi også sagt, at vi aktivt forfølger investeringer i vedvarende energi i Danmark".



/ritzau/