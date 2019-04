Klaus Riskær siger farvel til endnu en folketingskandidat

Endnu en person bliver fjernet fra listen over partiet Klaus Riskær Pedersens kandidater til Folketinget.



Der er tale om Dorte Jarlby fra Hvide Sande, som partiformand Klaus Riskær Pedersen har valgt at droppe på grund af dårligt samarbejde med de andre kandidater. Det skriver TV Midtvest.



"Hvis man ikke kan fungere med de andre kandidater, hvordan vil det så ikke gå i Folketinget. Det er min opgave at sikre, at samarbejdet fungerer, og jeg vil hellere tage øretæven nu, end når det er for sent," siger Klaus Riskær Pedersen til mediet.



Dorte Jarlby er tidligere medlem af Venstre. I sidste måned fortalte hun, at hun havde forladt regeringspartiet for at stille op for Klaus Riskær Pedersen.



Udmeldingen kommer, et par måneder efter at partistifteren smed en anden kandidat af holdet. Dengang var der tale om Christina Asklund fra København. Hun nåede at være kandidat i to dage, inden hun blev droppet.



Det skyldtes angiveligt, at hun ikke var god nok til at håndtere medierne.



Partistifteren Klaus Riskær Pedersen er ikke bekymret for at skræmme potentielle vælgere væk på grund af udskiftning blandt folketingskandidaterne.



Faktisk mener han, at det styrker troværdigheden og tiltroen, at han udvælger et hold, som han tror, vil levere det bedste arbejde.



I stedet for Dorte Jarlby bliver partiets kandidat i Vestjyllands Storkreds Kim Durup fra Herning.



