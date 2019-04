USA og Kina sigter på handelsaftale i slutningen af maj

USA og Kina har aftalt en ny runde af forhandlinger i handelskrigen mellem de to lande, der udgør verdens to største økonomier. Samtidig sigter forhandlerne mod at kunne nå en endelig handelsaftale, der kan indgås ved en underskriftceremoni i slutningen af maj eller starten af juni.



Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til en unavngiven kilde med kendskab til situationen.



De to landes forhandlere har udarbejdet et udkast til en ny omgang møder, hvor chefforhandler for USA, handelsrepræsentant Robert Lighthizer, skal til Beijing i ugen omkring den 29. april, mens chefforhandler for Kina, vicepremierminister Liu He, besøger Washington ugen efter.



Parterne har allerede passeret flere officielle og uofficielle deadlines, men kan de blive enige om en aftale, ventes det, at parterne efter nogen tids arbejde med de juridiske formuleringer vil kunne underskrive en aftale, ved de to landes præsidenter, Xi Jiping og Donald Trump, allerede inden Memorial Day, som er den 27. maj.



Handelsrepræsentantens kontor vil over for The Wall Street Journal ikke umiddelbart kommentere oplysninger.



/ritzau/FINANS