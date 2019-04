Relateret indhold Tilføj søgeagent Odebrecht Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Odebrecht

Den tidligere peruanske præsident Alan García har mistet livet, efter at han tidligt onsdag skød sig selv i hovedet, da politiet ankom til hans hjem i hovedstaden Lima for at anholde ham.



Det oplyser en talsmand fra Garcías Apra-parti ifølge nyhedsbureauet AFP.



- Alan García er død, længe leve Apra, siger Omar Quesada fra Apra.



Ifølge Perus sundhedsministerium blev García indlagt klokken 06.45 onsdag morgen på et lokalt hospital. Han fik flere hjertestop under den efterfølgende operation, og det lykkedes altså ikke at redde hans liv.



Politiet mødte tidligt onsdag op ved Garcías hjem for at anholde ham.



Årsagen var en række anklager mod ham for bestikkelse.



69-årige García var første gang præsident i Peru fra 1985 til 1990.



Han stod senest i spidsen for det sydamerikanske land fra 2006 til 2011.



Det er i den periode, at han var anklaget for at tage imod ulovlige betalinger fra det store brasilianske byggefirma Odebrecht. Ifølge anklagemyndigheden modtog han over 100.000 dollar.



Odebrecht er en del af en enorm korruptionsskandale i Latinamerika.



I 2016 indgik byggegiganten et forlig med USA's justitsministerium.



Her indrømmede Odebrecht, at det betalte korrupte embedsmænd på tværs af Latinamerika næsten 800 millioner dollar til gengæld for store og lukrative kontrakter om at stå for infrastrukturen de pågældende steder.



García afviste gentagne gange at have gjort noget ulovligt.



Sidste år anmodede García om politisk asyl i Uruguay.



Det skete, efter at han fik forbud mod at forlade Peru, for at forhindre at han forlod landet, mens han blev efterforsket af politiet.



Uruguay afviste anmodningen fra García.



