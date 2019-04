Brasilien afsætter milliarder til veje for at undgå strejke

Relateret indhold Tilføj søgeagent BNDES

I et forsøg på at undgå endnu en omfattende strejke i landet er Brasiliens regering klar med en økonomisk håndsrækning til landets lastbilchauffører.



Det oplyser stabschef Onyx Lorenzoni sent tirsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.



Ministeriet for infrastruktur har afsat 514 mio. dollar til at forbedre vejene i Brasilien. Derudover vil Den Nationale Udviklingsbank (BNDES) stille 128 mio. dollar til rådighed for landets lastbilchauffører.



Det svarer til henholdsvis 3,4 mia. kroner og 845 mio. kroner.



Meldingen kommer, efter at regeringen den seneste tid har været i modvind efter planer om at forværre forholdene for netop lastbilchauffører og andre, der benytter landets enorme vejnet.



I marts annoncerede landets præsident, Jair Bolsonaro, via Twitter, at han ikke ville forlænge en kontrakt om elektroniske radarer på vejene.



Det skyldtes ifølge Bolsonaro, at "størstedelen af dem (radarerne, red.) udelukkende findes med det formål at være en finansiel gevinst for landet".



En undersøgelse af avisen Folha de São Paulo kunne dog påvise, at de elektroniske radarer havde reduceret antallet af dødsulykker på offentlige veje med 21,7 pct.



Torsdag annullerede Bolsonaro en plan om at hæve benzinpriserne med 5,7 pct. Beslutningen fik aktierne i det statsdrevne olieselskab Petrobras til at falde med mere end 13 pct.



En strejke blandt lastbilchauffører udløste sidste år en national krise, der kostede Brasilien 7,7 mia. dollar, svarende til mere end 50 mia. kroner, og resulterede i mangel på mad, medicin og benzin.



Næsten 70 pct. af alle varer i Brasilien transporteres via motorvejene. I 2018 blokerede chaufførerne vejene og nægtede at arbejde, indtil deres krav om en reduktion i olieprisen blev indfriet.



/ritzau/