Venstre foreslår obligatorisk undervisning i iværksætteri

Venstre foreslår, at iværksætteri skal på skoleskemaet. Ifølge forslaget skal det ske på ungdomsuddannelserne og være et forløb på omkring 30 timer.



Det skriver Venstre i en meddelelse.



"Hvis flere danskere skal turde at springe ud som iværksætter, kræver det, at de bliver klædt bedre på. Entreprenørskab skal være en naturlig del af de unges uddannelse og være med til at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark," skriver Venstre om forslaget.



Undervisningen skal ske på ungdomsuddannelser som erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser.



Uddannelsen i iværksætteri skal give en "grundlæggende forståelse" for, hvad det kræver at være iværksætter. Det tæller både økonomi, planlægning og kultur.



"Vi vil gå i dialog med institutionerne for at finde den rigtige måde at integrere det på og følge op med de politiske ændringer, som det vil kræve – herunder også diskutere om det kræver yderligere finansiering," skriver Venstre.







/ritzau/