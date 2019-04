Greenspan forudser kraftigt global nedtur

Verden står foran et meget voldsomt dyk i den økonomiske aktivitet.



Det forudser den tidligere topchef Allan Greenspan i Federal Reserve.



I USA er det især velfærdspakker til et stigende antal borgere, der er med til at underminere den økonomiske vækst. På verdensplan er det en generel afmatning i økonomierne, der vil ændre billedet.



Greenspans udtalelser kommer i det amerikanske medie CNBC.



Medicare udfordrer







Den mangeårige centralbankchef har gentaget en advarsel om, at sociale ydelser, sundhedsreformen medicare og andre politiske programmer vil medvirke til en negativ effekt på de seneste års ellers pæne økonomiske gevinster i den amerikanske samfundsøkonomi.



"Det reelle problem er på længere sigt, at vi har betydelige, fortsatte udgifter på velfærdsydelser, der reelt dræner investering dollar for dollar," udtaler han over for CNBC



Ældre borgere







Han peger bl.a. på det faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Det stiller stigende krav til velfærdsydelser, og han kan ikke se, at den nødvendige politik bliver ført for at tage hånd om udfordringerne.



Han forudser en forholdvis god økonomisk udvikling på kort sigt, men et dramatisk dyk i væksten på lidt længere sigt.



Han peger desuden på, at Europas økonomi ikke kører alt for overbevisende for tiden, og at beskatningen i de europæiske lande er af en fiskal karakter, der minder noget om problemerne med kravene om flere velfærdsydelser i USA.