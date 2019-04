Trump overvejede datteren Ivanka som chef for Verdensbanken

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske præsident, Donald Trump fortæller, at han tidligere i år overvejede at nominere sin datter, Ivanka Trump til at lede Verdensbanken grundet hendes flair for tal og store tålmodighed.



I et interview med The Atlantic Magazine, offentliggjort fredag, kastede han en masse komplimenter efter sin datter, der er en af hans rådgivere i Det Hvide Hus. Præsidenten sagde, at hans datter ville have været "stor" i De Forenede Nationer, men frygtede, at han ville blive beskyldt for nepotisme, hvis han havde taget beslutningen.



"Jeg tænkte endda på Ivanka til Verdensbanken. Hun ville have været stor der, fordi hun er god til tal og er meget tålmodig," fortalte han magasinet og understregede, at han har set hende under under stor stress og pres.



Valgte tidligere cheføkonom



Donald Trump endte med at vælge David Malpass, der havde en ledende post i det amerikanske skatteministerium og tidligere har været cheføkonom i Bear Stearns, til jobbet. David Malpass indtrådte i jobbet tidligere på ugen efter at været godkendt af bestyrelsen i Verdensbanken.



Donald Trumps overvejelser om datteren i jobbet startede tidligt i år efter Jim Yong Kim i januar forlod posten som chef for Verdensbanken. Chefen for Verdensbanken har traditionelt været en amerikaner og ingen andre lande anfægtede derfor ansættelsen af David Malpass



Kort efter at Hr Kim annoncerede sin fratrædelse var både Ivanka Trump og David Malpass blandt de navne der florerede i Washington, som kandidater til topjobbet i Verdensbanken.