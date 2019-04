Nigel Farage øjner stort EU-parlamentsvalg med nyt parti

Den britiske politiker Nigel Farage har fredag præsenteret sig selv som leder af det nye parti Brexitpartiet - på engelsk The Brexit Party.



Partiet stiller op ved europaparlamentsvalget i slutningen af maj.



Farage, der i 2016 var en af de største profiler på brexitfløjen, meddeler fredag blandt andet, at det nu er slut med at være "Mr. Nice Guy".



- Jeg gør det her, fordi jeg - muligvis naivt - i et kort øjeblik troede, at vi vandt, siger Farage med henvisning til folkeafstemningen i 2016.



- Men det stod hurtigt klart, at parlamentet, der ønsker at blive i EU, vores regering, der ønsker at blive, og vores premierminister, der ønsker at blive, vil gøre alt for at forsinke, begrænse og endda stoppe brexit, siger Farage.



Det var ikke meningen, at briterne skulle deltage i europaparlamentsvalget.



De stod således oprindeligt til at forlade EU den 29. marts. Den dato er dog blevet udskudt to gange nu.



Derfor står brexit lige nu til at ske senest 31. oktober. Og dermed er de altså tvunget til at deltage i valget sidst i maj.



- Vi kan vinde ved europaparlamentsvalget, og vi kan på den måde igen få medlemmerne af parlamentet til at frygte Gud. De fortjener intet andet, efter at de har behandlet os så forræderisk, siger Farage.



/ritzau/Reuters