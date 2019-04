Medie: Storbritannien lukker øjeblikkeligt ned for planlægning af hårdt brexit

Britiske embedsmænd skal ikke længere beskæftige sig med planlægningen af et hårdt brexit.Så klar er meldingen, ifølge det britiske medie Sky News , fra den britiske regering, efter Storbritannien har fået forlænget sit exit fra EU med et halvt år. Sky News er gennem kilder blevet oplyst, at den britiske regering lukker sit engagement i forberedelsen af et hårdt brexit med øjeblikkelig virkning.Ifølge Sky News har regeringen brugt over 4 mia. pund, svarende til godt 34,5 mia. kr., i forberedelserne på et såkaldt no-deal, hvor man bl.a. har hevet tusinder fra den private sektor ind i regeringsapparatet for at kvalificere arbejdet med no-deal-scenariet.Mediet skriver videre, at disse civile embedsfolk vil gradvist returnere til deres virke efter påsken.