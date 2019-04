Australierne skal vælge nyt parlament den 18. maj

Australien holder parlamentsvalg den 18. maj.



Det oplyser premierminister Scott Morrison fra Det Liberale Parti torsdag ifølge flere medier.



"Vi lever i det bedste land i verden. Vores fremtid afhænger af en stærk økonomi. Hvem har du tiltro til at kunne sikre en stærk økonomi," sagde han i forbindelse med offentliggørelsen af valgdatoen.



Klima og økonomi ventes at blive hovedtemaer i valgkampen, skriver nyhedsbureauet AFP.



Afstemningen vil afgøre, om den nuværende borgerlige regering kan blive valgt til en tredje periode i træk, og om Morrison kan holde fast i magten.



Meningsmålinger har i længere tid vist, at det store oppositionsparti Labor står til at få flest stemmer.



Arbejderpartiet vil dermed kunne danne en ny regering anført af den tidligere fagforeningsleder Bill Shorten.



Men valg i Australien ender ofte med at blive afgjort på få mandater, skriver AFP. Desuden scorer hverken Scott Morrison eller Bill Shorten højt i popularitetsmålinger.



"Du vil have valget mellem en regering, der sænker skatterne, eller Bill Shortens Labor, der vil indføre højere skatter, som vil tynge vores økonomi ned," siger Morrison ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Labor forsøger på sin side at få Scott Morrison til at fremstå som en politiker, der ikke bekymrer sig om de almindelige lønmodtagere.



Det Liberale Parti har haft magten i seks år i en koalitionsregering med Det Nationale Parti. Men de to partier har ikke flertal i parlamentet.



"Det er et kæmpe bjerg, der skal bestiges," siger Paul Williams, professor i politisk videnskab ved Griffith University i Brisbane, om Morrisons chancer.



"Hvis han klarer det, vil det være et af de største comeback i politisk historie."



Scott Morrison blev valgt som formand for Det Liberale Parti og dermed ny premierminister i august sidste år, hvor han afløste daværende premierminister, Malcolm Turnbull, efter et internt opgør i partiet.



Morrison var før det finansminister i Turnbulls regering.



/ritzau/