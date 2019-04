Donald Trump kritiserer EU efter udsættelse af brexit

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, langer ud efter EU, efter at unionen er blevet enig med Storbritanniens premierminister, Theresa May, om at udsætte brexit.



På Twitter skriver USA's præsident:



"Synd at EU er så hård mod Storbritannien og brexit. EU er ligeså brutal som handelspartner med USA, hvilket vil ændre sig," skriver han på Twitter.



"I livet skal man nogle gange lade folk trække vejret, før det hele kommer tilbage og bider én," skriver han.



EU blev enig med Storbritannien natten til torsdag om at udsætte brexit til 31. oktober - med mulighed for at træde ud før.



Det skete på et krisetopmøde i Bruxelles, hvor Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, deltog sammen med overhovederne for alle 28 medlemslande af EU.



"Det er en mellemlang frist, som udtrykker et kompromis i egne rækker," siger Lars Løkke Rasmussen om den fleksible forlængelse af fristen for brexit.



Theresa May tager tilbage til London, hvor hun torsdag eftermiddag vil holde tale for Underhuset, skriver The Guardian.



/ritzau/