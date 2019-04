Radikale: Enhedslisten må ud af busken om økonomisk politik

Relateret indhold Artikler

Det må stå for Enhedslistens egen regning, når partiet stiller et ultimativt krav om den økonomiske politik til en mulig kommende rød regering.



Det siger De Radikales gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen.



Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, afviser onsdag i Berlingske, at det kan komme på tale at hæve pensionsalderen. Partiet er heller ikke tilhænger af at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.



Det har De Radikale foreslået for at sikre et større økonomisk råderum.



- Alle partier, der ønsker en langsigtet ansvarlig økonomi, og som ønsker at investere i børn, klima og uddannelse, er nødt til at svare på, hvordan man sikrer, at der er penge nok i kassen, og hvordan man sikrer, at der er mennesker nok, siger Sofie Carsten Nielsen til Ritzau.



Pernille Skipper kalder det i Berlingske "ultimativt" at Enhedslisten vil undlade at bakke op om dannelsen af en rød regering, "hvis ikke vi kan få en indikator for en ny og mere solidarisk retning for den økonomiske politik".



Sofie Carsten Nielsen holder fast i, at der bliver brug for flere hænder på arbejdsmarkedet og arbejdskraft fra udlandet.



- Det er de grundvilkår, vi ser.



- Og Enhedslisten kommer også til at svare på, hvordan man vil sikre, at der også i fremtiden er penge til at få ordentlige vilkår i daginstitutioner, pædagoger og lærere nok til vores børn og ordentlige uddannelser, siger hun.



Hos Enhedslisten siger finans- og skatteordfører Rune Lund, at "de tider er for længst overstået", hvor De Radikale kan diktere den økonomiske politik. Det mener Enhedslisten, at De Radikale i for høj grad fik lov til, da partiet fra 2011 til 2015 senest sad i regering med Enhedslisten som støtteparti.



Rune Lund frygter, at De Radikales forslag om udenlandsk arbejdskraft kan føre til social dumping.



Enhedslisten ønsker, "at der kommer en politisk retning, hvor vi får øget ligheden, og vi får styrket velfærden".



- I forbindelse med regeringsforhandlingerne vil vi stille krav. Men hvilke krav og i hvilken form vil blive afgjort af, hvor mange muskler, vi får, hvor godt et valgresultat vi får.



- Og så vil det også afhænge af den konkrete politiske situation, der vil være på det tidspunkt, siger Rune Lund.



Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men det skal afholdes senest 17. juni.



/ritzau/