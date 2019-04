Tusk i brev til EU-landene: Frygter at flere brexit-udsættelser vil forstyrre EU

Den britiske premierminister, Theresa May, har bedt om en udsættelse af brexit til 30. juni. Men det er ikke tid nok, mener EU-præsident Donald Tusk, som frygter, at det vil føre til endnu flere udsættelser.



I sit invitationsbrev til EU-landene før et topmøde onsdag aften i Bruxelles lægger Tusk op til, at man vælger at forlænge udtrædelsesprocessen med et år.



Han foreslår en "fleksibel løsning", hvor man udsætter brexit maksimalt et år. Men perioden afsluttes tidligere, hvis parterne bliver enige, før tiden er udløbet.



Vigtigt er det, skriver han, at man undgår at skulle give en række løbende udsættelser.



- Det vil næsten helt sikkert overskygge arbejdet i EU27 i de kommende måneder. Den fortsatte usikkerhed vil også være dårlig for vores virksomheder og borgere, skriver Tusk.



EU-landene har allerede én gang besluttet at udskyde brexit. Det skete på et topmøde i slutningen marts. Efter den oprindelige plan skulle Storbritannien have forladt EU 29. marts i år.



Donald Tusk skriver videre, at Storbritannien til enhver tid kan "vælge at trække artikel 50 tilbage" - altså at forblive medlem med EU. Artikel 50 er EU-traktatens procedure for udmeldelse.



Begge parter må, siger han, acceptere nogle spilleregler. En af dem er, at udtrædelsesaftalen fra november 2018 ikke kan forhandles om.



Det kan derimod en politisk erklæring om det fremtidige forhold. Men egentlige forhandlinger om handelsrelationer må vente, til brexit er en realitet, og Storbritannien er et tredjeland.



- Storbritannien må fastholde et oprigtigt samarbejde også i denne afgørende fase. Det skal ske på en måde, der afspejler landets situation som et medlem på vej ud, skriver Tusk.



- Ikke desto mindre vil Storbritannien fortsat være en medlemsstat med alle rettigheder og pligter.



Præsidenten opfordrer til, at processen ikke bliver præget af "negative følelser".



- Vi bør behandle Storbritannien med den største respekt, da vi ønsker at forblive venner og tætte partnere, skriver Tusk.



EU's stats- og regeringschefer mødes onsdag klokken 18 i Bruxelles.



Mødet indledes som vanligt med et besøg fra EU-Parlamentets formand. Herefter vil May præsentere situationen i Storbritannien, og regeringens ønske om en forlængelse.



Efterfølgende skal de øvrige EU-lande diskutere, hvad de vil gøre. Det vil ske over en middag.



Storbritannien forlader EU fredag klokken 23 britisk tid, hvis ikke stats- og regeringscheferne beslutter noget andet inden da.



/ritzau/