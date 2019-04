Analyse: Trump vil straffe EU med mere told – men denne gang giver WTO ham har ret

Årtiers indbyrdes kamp mellem verdens to altdominerende flyproducenter, amerikanske Boeing og europæiske Airbus, er i centrum for et nyt amerikansk toldangreb på EU-landene.



Gensidigt har EU og USA længe beskyldt hinanden for ulovlige statssubsidier til flyproducenterne. Nu har USA og præsident Donald Trump mistet tålmodigheden og varsler, at man vil pålægge eksport fra EU til USA for 11 mia. dollar straftold.



Hvor høj tolden skal være, og hvilke produkter, den vil ramme, er ikke oplyst fra Det Hvide Hus. Men ud fra en bruttoliste kan læses, at det især vil være beslægtede produkter i flyindustrien samt andre produkter fra de fire EU-lande, der sammen producerer Airbus.



Oste og motorcykler



USA har altså jetfly, passagerhelikoptere og flymotorer og andre dele til fly i sigtekornet. Ligesom en stribe drikke- og fødevarer som oste, fisk, vin, syltetøj og olivenolie. Desuden er motorcykler, metal- og keramiske varer også på listen fra især Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Spanien



Den nye amerikanske aggression kommer på et sensitivt tidspunkt, hvor EU og USA er i fuld gang med at forhandle om, hvordan man kan komme i gang med et forhandle en ny handelsaftale.



Det går mildt sagt ikke særligt godt, bl.a. fordi EU ikke vil følge USA´s ønske om at tage landbrugsvarer med i en frihandelsaftale. Uenigheden betyder, at Trumps trussel fra sidste om en importafgift på biler fra EU på 25 pct. rykker nærmere.



Men hvor denne potentielle straftold på biler set i EU'S optik politisk er umulig at argumentere for – eftersom Trump henviser til, at de europæiske biler udgør en sikkerhedspolitik trussel – stiller sagen sig ganske anderledes i forhold til sagen om Airbus.



Her handler USA nemlig helt efter bogen, der i dette tilfælde er skrevet af World Trade Organization. Derfor er udgangspunktet en hjørnesten i det multilaterale samarbejde, som EU fastholder skal anvendes, men den amerikanske præsident ellers ikke tillægger nogen værdi.



EU får medhold af WTO



Det er 14 år siden, USA første gang gik til WTO med en klage over, at EU-landene ulovligt subsidierede produktion af Airbus-fly. EU har svaret igen med en klage over USA's statsstøtte til Boeing. Og fået medhold i, at USA har givet flyproducenten i Seattle ulovlige subsidier.



I maj sidste år gav WTO så USA ret. Airbus fik ulovligt statsstøtte til udvikling og produktion af flyene A380 og A350., og det går ud over Boeings salg. På verdensmarkedet har de to producenter stort set et duopol, selvom der også produceres store passagerfly i bl.a. Kina og Rusland.



Tilsyneladende har USA også til hensigt at følge WTO-sporet videre, hvilket gør det sværere for EU at svare igen, som man gjorde, da USA ensidigt indførte straftold på import af stål og aluminium.



Indførslen af denne told skete med henvisning til en trussel mod USA´s nationale sikkerhed, fordi man skal sikre tilstrækkelig kapacitet til med amerikansk stål at kunne producere bl.a. krigsskibe og kampvogne. EU svarede igen med told på en række amerikanske forbrugsvarer.



Politik rammer samhandlen



Nu fastslår Robert Lighthizer, USA´s særlige handelsrepræsentant, at man ikke indfører den planlagte straftold på EU-produkter, før WTO har sagt god for USA´s liste. Men siger også, at "administrationen er klar til at handle øjeblikkeligt, når WTO offentliggør sin vurdering af USA´s modforanstaltninger."



Bundlinjen er, at politik spiller en voksende og potentielt ødelæggende rolle for samhandlen mellem verdens største økonomier. Kina og USA nærmer sig en handelsaftale, men intet er sikkert, før præsidenterne Donald Trump og Xi Jinping begge har sat deres signaturer på en formel aftale.



Mellem EU og USA er der aktuelt våbenhvile, men der skrues op for både retorik og kontante trusler.



Og mellem EU og Kina er der ganske vist ingen træfninger, men til gengæld er der fra den europæiske side opstået en nyfunden vilje til at konfrontere Kina på områder, hvor kineserne i europæisk opfattelse spiller efter egne, og helt anderledes, regler.