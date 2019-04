Analyse: Enormt globalt væddemål imod euro og den danske krone

Globale valutaspekulanter har satset næsten 100 milliarder kroner i et kæmpevæddemål på, at euro står overfor en hurtig og hård svækkelse. Får de ret og tager gevinsten hjem, bliver den danske krone svækket tilsvarende overfor bl.a. dollar, yen samt japanske yen og kinesiske yuan.



"Der er ingen tvivl om, at de spekulative investorer er supernegative på euro og dermed også på den danske krone. Får de ret, så vil det se det rigtigt dystert ud i den europæiske økonomi, siger valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen, Nordea.



Når kronen er i farezonen sammen med euro skyldes de, at Danmark er skyggemedlem af eurozonen med et tæt udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. mellem euro og krone.



Kostbar badebillet



Derfor er kronen med på en utilsigtet, men potentielt kostbar badebillet, fordi spekulanterne på bare en uge har næsten femdoblet deres indsats på, at EU's økonomi fortsat er så svag i koderne, at det udhuler værdien af de 19 landes fælles valuta yderligere.



I ugen op til 2. april er shortpositionerne mod euro øget fra 2,6 til 13,9 mia. dollar, 92,5 mia. kr. Den højeste siden december, 2016. Tallene er sammentællinger af de såkaldte short-positioner i euro, hvor man satser sine penge på et kursfald.



Data stammer fra US Commodity Futures Trading Commissionen, og er beregnet af Goldman Sachs. Euro er i forvejen allerede faldet 2,1 pct. overfor dollar efter et fald på 4,4 pct. i 2018.



Uheldsvarslende



Foruden EU'S egen aktuelle økonomiske svaghed – hvor flere storbanker peger på, at det ikke bliver til meget mere end nulvækst i årets to første kvartaler – kan Donald Trump skyde et stort hul i vandlinjen på euro.



Det vil overvejende sandsynligt ske, hvis Trump i handelsforhandlingerne med Kina stiller så store krav, at den aktuelle våbenhvile forvandles til en eskalerende handelskrig.



"Det er svært at se. Begge parter er interesserede i en aftale. Men hvis det kommer til et sammenbrud vil det styrke dollar overfor bl.a. euro og kroner. Og under en krise går investorerne som oftest i dollar," siger Andreas Steno Larsen.



Det er bl.a. et sådant uheldsvarslende scenarie, der har mangedoblet interessen for at spekulerer imod euro og implicit danske kroner.



Men det skyldes også andre sorte skyer over Europa, der kan udløse tordenregn. Som udfaldet af brexit, USA's trusler om told på 25 pct. ved import af biler fra EU samt valget til Europa-Parlamentet sidst i maj.



Den ventede store fremgang til populister fra begge fløje kan stoppe bl.a. flere frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande.



Men i Nordea tror Andreas Steno Larsen imidlertid, at "spekulanterne bliver kørt over og taget på det forkerte ben," og vil tabe på deres shorting. Hans begrundelse er, at den økonomiske vækst i Kina vil udvikle sig bedre end indregnet i de aktuelle markedsforventninger. Og at det vil smitte positivt af på især Tysklands økonomi.



Kontrær indikator



"Jeg ser ofte disse shorting-positioner som en kontrær indikator, da spekulanterne ofte løber bagefter den markedsudvikling, der allerede er indregnet i priserne. Hvorfor der kun skal relativt små positive overraskelser til, før markedet hurtigt vender den anden vej," siger Nordeas valutastrateg.



Danske eksportører til lande udenfor eurozonen, der vil sikre kursen, når f.eks. dollar skal veksles til danske kroner, skal altså vælge mellem at tro på den meget spekulative del af markedet og f.eks. Nordea, der i resten af året ser euro og krone blive styrket overfor dollar.



Talmæssigt betyder det, at mens spekulanterne med de store shortpositioner ser dollar styrket fra dagens kurs på godt 1,12 dollar p.t. euro til under 1,10 dollar, så vurderer Nordea omvendt, at amerikanerne om tre måneder skal betale ca. 1,16 dollar for en euro og ved årets udgang 1,19 dollar. I danske kroner vil det betyde, at en eksportdollar, der i dag indbringer ca. 6,65 kr. om tre og ni måneder kun vil indbringe henholdsvis 6,43 og 2,27 kr.



Synkron nedtur



Den markante uenighed om, hvor verdens store valutaer skal hen, afspejler en næsten tilsvarende uenighed om, hvorvidt den globale økonomi er på "vej ind i en synkron nedtur," eller om det er "forår for den globale økonomi."



Den første vurdering er sammenfatningen af et indeks, som Brookings Institution, en tænketank, laver sammen med avisen, Financial Times. Indekset, der sammenkæder indikatorer for investortillid, finansmarkeder og aktiviteter i realøkonomien, er nu på det laveste niveau siden 2016, der var dårligste år for verdensøkonomien siden den globale finanskrise.



"Nedgangen i væksten sender ondskabsfulde faresignaler over de kommende år, især på grund af aktuelle begrænsninger på de makroøkonomiske politikker, der ellers kunne stimulere væksten," siger professor Eswar Prasad, Brookings Institution, til ft.com.



Tristesse



Omvendt peger cheføkonom Neil Shearing, Capital Economics på, at der efter seks måneders tristesse i både hårde og bløde nøgletal, nu viser sig de første positive signalet, så der er "håb om, at verdensøkonomien nu begynder at stabilisere sig."



Han peger på, at Kinas Caixin indeks for aktiviteter i industrien er på det højeste niveau i otte måneder. Samt at sidste uges amerikanske jobtal, med en stigning på 196.000, viste at det dybt skuffende februartallet på kun 20.000 nye job var en atypisk og enlig svare. Neil Shearing henviser også til, at tal for Tysklands industriproduktion i sidste uge var bedre end ventede.



Uden at han dog af den grund går overbord i jubeloptimisme.



"Det er en dejlig forandring fra de dystre nøgletal ved årets begyndelse, med det er for tidligt at fastslå, at verdens store centralbanker har reddet os fra en synkron, global nedtur," påpeger han.



Dybt i vadestedet



I Bank of America Merrill Lynch står prognosemagerne tydeligvis også så dybt nede i et vadested, at de har svært at skimte, hvad der tegner sig i horisonten.



Evelyn Herrmann, økonom i den amerikanske bank, siger det ligeud. "Vi er nervøse."



Hun tror ikke ubetinget på, at de nye, og stigende kinesiske nøgletal "betyder lys for enden af tunnelen" for Tysklands industri. Hun peger, at svagheden i den tyske industri er dybere end ventet, og at den vil fortsætte ind i marts.



"Tysklands "styrke" er lige nu landets svaghed. Nemlig eksponeringen mod Kina og mod USA og den globale investeringscyklus. Og selv om Kina "kun stabiliserer" sig er det ikke uden problemer, 25 pct. af Tysklands bnp hænger sammen med fremstillingsindustrien," skriver Evelyn Herrmann.



Hun peger på, at den "tyske industrielle svaghed nu er hugget i sten," fordi Tyskland klarer sig dårligere end tilsvarende EU-lande, herunder Frankrig, hvis industri er mere forbrugsrettet og mindre mod investeringsgoder.