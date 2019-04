Statsministeren gentager mindstelønstanker på topmøde: "Padborg-sagen viste med al tydelighed, hvad der er på spil"

Mandag foran en samlet fagbevægelse gentager statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin holdning om, at en lovbestemt mindsteløn kan være nødvendig i nogle sektorer - eksempelvis transportsektoren.



Det sker på Lønmodtagernes Topmøde i KB Hallen.



"Det skal tages alvorligt, når den danske model udfordres af et Europa, hvor 23 ud af 28 lande har en helt anden tilgang til arbejdsmarkedet."



"Derfor ønsker jeg at rejse en debat. Når der er alvorlige problemer, så er vi nødt til at se fordomsfrit på tingene og se, om regeringen og lovgivere skal have en stærkere rolle," siger statsministeren på topmødet.



Han peger specifikt på sagen fra Padborg, hvor udenlandske chauffører fik en meget lav løn og arbejdede under kritisable forhold for selskabet Kurt Beier.



"Padborg-sagen viste med al tydelighed, hvad der er på spil. Det trækker mange ting med sig. For det skaber sprækker i tilliden til udenlandsk arbejdskraft, som vi ikke kan klare os uden," siger Lars Løkke Rasmussen.



Formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, er som fagbevægelsen og så godt som alle andre aktører på det danske arbejdsmarked modstandere af lovbestemt mindsteløn.



"Jeg synes, at statsministeren skal bruge sine kræfter på at gøre noget ved social dumping i stedet for tanker på Facebook."



"Vi skal holde fast i, at man skal have en ordentlig løn og jeg tror, at en mindsteløn bliver et lønloft."



"Vi mener, at man må have et langt mere grundlæggende opgør med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, som vi kender den i dag. For det er jo den, der er problemet," siger Mette Frederiksen.



På en konstatering af, at en ændring i EU-regi kan tage årtier, skød formanden tilbage:



"Men så lad os komme i gang."



Topmødet er arrangeret af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, der tæller omkring 1,4 millioner medlemmer.



Allerede i sidste uge valgte Lars Løkke Rasmussen at præsentere tanker om en mulig minimumløn på Facebook.



Mette Frederiksen, statsministerkandidat og formand for Socialdemokratiet, har kort før mødet præsenteret et forslag, der skal sende 600 millioner kroner til en forbedring af indsatsen for arbejdsmiljø.



De skal blandt andet gå til en styrkelse af arbejdstilsynet og højere arbejdsskadeerstatninger.