USA indfører sanktioner mod Venezuelas statslige olieselskab

USA vil indføre sanktioner mod 34 skibe, der enten ejes eller drives af Venezuelas statslige olieselskab, PDVSA.



Det siger vicepræsident Mike Pence fredag i en tale i Houston.



Udmeldingen signalerer endnu et amerikansk slag mod den venezuelanske regering, der ledes af præsident Nicolas Maduro.



USA vil desuden indføre sanktioner mod to selskaber, der transporterer olie til Cuba, lyder det fra Mike Pence.



Ifølge den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, sker det for at straffe Cubas støtte til præsident Maduros regering.



"Finansministeriet skrider til handling mod skibe og selskaber, der har givet en livline til det illegitime regime og hjulpet med at holde det kørende," siger USA's finansminister i en udtalelse med henvisning til Maduros regering.



Maduro vandt en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år.



Valget blev af mange rundt i verden opfattet som udemokratisk.



I januar trådte parlamentets formand, Juan Guaidó, frem og udråbte sig som midlertidig præsident. Han er siden blevet anerkendt som fungerende præsident af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder Danmark.



