Skarp kritiker af Verdensbanken bliver dens nye chef

Den 63-årige amerikanske finansmand David Malpass er fredag officielt blevet udnævnt som den 13. præsident for Verdensbanken.



Det oplyser Verdensbanken i en udtalelse.



USA's præsident, Donald Trump, nominerede i februar Malpass til at blive koreansk-amerikanske Jim Yong Kims efterfølger som Verdensbanken-chef.



Malpass er højtstående embedsmand i det amerikanske finansministerium og regnes for at være en af præsidentens allierede. Under Trumps valgkamp i 2016 var Malpass en af hans økonomiske rådgivere.



Valget af Malpass som ny chef kan umiddelbart virke lidt besynderligt.



Malpass er således skeptisk over for multilaterale institutioner og har tidligere gjort sig bemærket som skarp kritiker af netop Verdensbanken - specielt over institutionens lån af penge til Kina.



Verdensbanken arbejder med at yde hjælp og lån til den fattigste del af verden. Aktionærerne i Verdensbanken er lande, herunder Danmark.



Trods Malpass' kritik har han under samtaler med Verdensbankens 189 medlemslande forpligtet sig på at gennemføre de politikker, som medlemslandene er blevet enige om.



Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.



"Jeg hilser valget af David Malpass som Verdensbankens næste præsident velkommen. Verdensbanken er en af verdens vigtigste multilaterale udviklingsinstitutioner og er forpligtet til at gennemføre de politikker, som medlemslandene har godkendt."



"Herunder at afskaffe fattigdom, arbejde for en fair fordeling af vækstens fordele, beskytte jordens klima og kæmpe for ligestilling," siger udviklingsminister Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.



USA udpeger traditionelt den øverste chef for Verdensbanken og sidder på 16 procent af stemmerne i bestyrelsen.



Til gengæld står Europa traditionelt i spidsen for Den Internationale Valutafond (IMF), som regnes for Verdensbankens søsterorganisation.



IMF ledes i øjeblikket af franske Christine Lagarde.



Ritzau/AFP