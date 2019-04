Trump langer ud efter Fed: Bør sænke renter og droppe stramninger

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske præsident, Donald Trump, langer igen ud efter landets centralbank, Federal Reserve, som han også tidligere har kritiseret for at løfte renterne for meget.



"De bør sænke renterne, og de bør droppe de kvantitative stramninger," sagde præsidenten fredag til to journalister, da han forlod Det Hvide Hus, skriver Bloomberg News.



Ifølge nyhedsbureauet henviser han til, at Federal Reserve skal stoppe med at reducere bankens egen balance, hvilket ellers først er planlagt at ske ved udgangen af september.



Centralbanken har en enorm obligationsbeholdning, som banken løbende siden slutningen af 2017 har reduceret ved ikke at geninvestere alle pengene, når obligationer er udløbet eller indfriet.



Præsidenten har flere gange tidligere kritiseret chefen for Federal Reserve, Jerome Powell, for at afspore den gode udvikling i økonomien ved at løfte renterne for meget.



Ifølge Bloomberg News har han også planer om at nominere to nye medlemmer til centralbankledelsen. Den ene er Herman Cain, der stillede op som intern kandidat hos Republikanerne til præsidentvalget i 2012, hvor Mitt Romney dog endte med at blive partiets endelige kandidat. Den anden er Stephen Moore, der er præsidentens tidligere kampagnerådgiver.



Rådgiver: "Vi vil bare ikke have den trussel"



Larry Kudlow, der er økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, har fortalt, at nomineringerne ikke har til formål at underminere centralbankens politiske uafhængighed.



I et interview med netmediet Axios, blev Kudlow ifølge Associated Press desuden i slutningen af marts citeret for, at han ønsker en rentesænkning "straks", men over for tv-stationen CNBC modificerede Kudlow senere med, at det formentlig var et fejlcitat.



"Men på et eller andet tidspunkt vil jeg ikke have noget imod at se Fed sænke sin målrente," lød det.



Federal Reserve har hævet sin rente ni gange siden den igangværende stramningscyklus i december 2015 blev indledt, og samtidig er renten til stor fortrydelse for præsident Trump blevet løftet syv gange i dennes embedsperiode.



Larry Kudlow pegede derfor på, at centralbanken har strammet for meget, og samtidig opfordrede han også til, at banken ophører reduktionen af sin balance.



"Økonomien ser fundamentalt ganske sund ud; vi vil bare ikke have den trussel. Der er ingen inflation derude, så jeg synes, Feds handlinger formentlig var overgjorte," sagde han i slutningen af marts.



Ritzau/FINANS