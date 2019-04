Det Hvide Hus udleverer ikke skattepapirer

Demokraternes forsøg på at få udleveret præsident Donald Trumps skattepapirer er et "politisk spil".



Det siger Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders.



Trump-administrationen vil ikke deltage i det politiske spil, siger hun.



Udmeldingen kom fredag, efter Demokraterne torsdag krævede, at de amerikanske skattemyndigheder udleverer Trumps selvangivelser.



Det er, fordi man vil undersøge, om præsidenten havde finansielle og økonomiske interessekonflikter i forbindelse med forretningsaftaler i Rusland, skriver CNN.



Det er det demokratiske kongresmedlem Richard Neal, der har sendt en formel forespørgsel til skattevæsnet, IRS, om Trumps skattepapirer.



Ritzau/AP