Ny klimaformand tror på hurtig grøn omstilling

Den grønne omstilling bør ikke udskydes. Sådan lyder budskabet fra Klimarådet og dets nyudpegede formand, Peter Møllgaard, i en kronik i Politiken fredag.



"Vi kan ikke udskyde den grønne omstilling til bedre tider. Der er reelt ikke mange år til 2050 set i lyset af opgavens kolossale karakter, og vi er derfor nødt til at undgå en kraftig opbremsning i omstillingen," lyder det i kronikken.



Peter Møllgaard, som er professor og dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, er fuldstændig enig i de konklusioner, som Klimarådets rapport kom frem til sidste år.



Her fremgik det, at man med de nuværende klimainitiativer ikke vil øge tempoet i den grønne omstilling i perioden 2021-2030, men tværtimod sænke det.



"Jeg bakker 100 pct. op om Klimarådets seneste rapport, og regeringen er også enig i, at de tal og fremskrivninger, der indgik i rapporten, som viser, at den grønne omstilling vil gå ned i tempo de næste ti år, er korrekte."



"Så for at holde tempoet oppe i den grønne omstilling – og det skal vi for at blive klimaneutrale i 2050 – må vi som land gøre noget mere."



"For eksempel ved at reducere CO2-udslippet i de sektorer, hvor Danmark i dag halter bagefter. Det gælder især inden for områder som landbrug, transport og energieffektivisering af bygninger," siger Peter Møllgaard til Politiken.



Den enkelte dansker kan ifølge den nyudpegede formand også gøre en forskel.



"Den enkelte danskere kan køre i elbil, spise mindre kød og kan efterisolere deres huse," siger Peter Møllgaard til Ritzau.



Ifølge ham er det vigtigt, at der bliver sat ind med det samme.



"Jo hurtigere vi kommer i gang, desto lettere bliver det. Jo længere vi venter, desto dyrere og besværligere bliver det," siger Peter Møllgaard til Ritzau.



