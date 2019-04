Trump: Storslået handelsaftale er på trapperne

Relateret indhold Artikler

USA's præsident afslørede torsdag aften, at der endnu ikke er en endelig handelsaftale med Kina på plads, men at der er en "storslået" aftale på vej, som kan blive præsenteret om omtrent en måneds tid.



Det skriver Bloomberg News.



Udmeldingen kommer efter torsdag aftens møde med Kinas vicepræsident, Liu He, og forhandlingerne ventes at fortsætte fredag.



Tidligere på torsdagen fortalte Donald Trump, at han kun vil acceptere en "fremragende" aftale med kineserne.



"Hvis det ikke er en fremragende aftale, laver vi den ikke. Men det går rigtig godt. Der er ledende skikkelser her, og vi er nået et godt stykke vej med aftalen. Det er en meget kompleks aftale, og det er en meget stor aftale," sagde Donald Trump tidligere torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Det bliver en fremragende aftale for vores landmænd. Teknologi, teknologityveri - det hele er dækket. Der er ikke noget, der ikke er dækket," sagde præsidenten.



Opløftende meldinger om fremskridt i handelsforhandlingerne har på det seneste været godt brændstof til aktiemarkederne, der er steget pænt som følge af løbende oplysninger om, at en aftale, der kan gøre en ende på toldstriden mellem verdens to største økonomier, er tæt på.



Også torsdag nåede meldingerne at sikre en overvejende positiv lukning på Wall Street, efter at aktierne ellers lå lavere ved middagstid i USA.



/ritzau/FINANS