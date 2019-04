Storfiskere har fået skjult adgang til flere ton muslinger

Fiskere ved Jyllands østkyst har gennem ti år bedt om tilladelse til at fiske ved Storebælt, men er gentagne gange blevet afvist.



Imens har myndighederne i en årrække givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til nøjagtigt samme område.



Det skriver Berlingske.



Ifølge sagens dokumenter og Berlingskes oplysninger er fiskeriet ved Storebælt fra 2016 til 2018 kørt helt uden om normale regler og procedurer. Fiskeriet ved Storebælt har været mørklagt for andre fiskere og Folketinget.



Den eksklusive adgang til Storebælt er givet til nogle af Danmarks største muslingefiskere, som normalt hører til i Limfjorden.Fiskere har tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne.



Alene ét fartøj i et enkelt område ved Storebælt landede ifølge Berlingske i foråret 2018 muslinger til en værdi af omtrent én million kroner, viser sagens dokumenter.



Minister: Det er der ikke hold i



Forsker i ressource- og fiskeriøkonomi ved SDU Esbjerg, Niels Vestergaard, sammenligner forløbet med en bananrepublik.



"Det lyder også som en gammeldags måde at regulere fiskeri, hvor politikere eller embedsmænd sidder og bestemmer, hvem der skal have licenser."

"Tilsyneladende ikke alene ud fra objektive kriterier. Det er ikke en moderne forvaltning værdigt," siger han.



Fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) siger til Berlingske, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har et stort forklaringsproblem.



"Det er vanvittigt rystende, at vi har nogle fiskere, som gerne ville byde ind, men aldrig fik muligheden."

"Så opstiller ministeren nogle regler, som gør, at det stadig er de største, som får adgang," siger han.



S tilslutter sig DFs kritik, men ministeren afviser at have holdt hånden over storfiskerne på nogen måde.



"Det er der ikke hold i," siger hun ifølge Berlingske.



Ritzau