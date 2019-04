Trump vil kun acceptere "fremragende" handelsaftale med Kina

USA's præsident, Donald Trump, ser generelt lyst på handelsforhandlingerne med Kina, men præsidenten vil kun acceptere en handelsaftale, der er fremragende for amerikanerne.



Torsdag aften dansk tid mødes Trump med Kinas vicepræsident, Liu He, og forhandlingerne ventes også at forsætte gennem fredagen og måske endnu længere.



De fleste forlydender peger dog indtil nu på, at der er gode fremskridt at spore i samtalerne.



"Hvis det ikke er en fremragende aftale, kaver vi den ikke. Men det går rigtig godt. Der er ledende skikkelser her, og vi er nået et godt stykke vej med aftalen. Det er en meget kompleks aftale, og det er en meget stor aftale," siger Donald Trump torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Det bliver en fremragende aftale for vores landmænd. Teknologi, teknologityveri - det hele er dækket. Der er ikke noget, der ikke er dækket," siger præsidenten.



