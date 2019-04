Trump vil indsætte en af sine egne i Federal Reserve-ledelsen

USA's præsident, Donald Trump, har planer om at indsætte republikaneren Herman Cain i bestyrelsen i den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder med indblik i sagen.



Herman Cain stillede op som intern kandidat hos Republikanerne til præsidentvalget i 2012, hvor Mitt Romney dog endte med at blive partiets endelige kandidat.



Donald Trump kan vil offentliggøre nomineringen af Herman Cain offentligt meget snart, mener nyhedsbureauets kilder at vide. Dog skal Senatet stadig godkende Herman Cain, før han kan blive en del af centralbankledelsen.



Donald Trump har flere gange tidligere kritiseret chefen for Federal Reserve, Jerome Powell, for at løfte renterne for meget og dermed afspore den gode udvikling i økonomien.



Ifølge Bloomberg News har præsidenten endda tidligere overvejet at fyre Powell, der afløste Janet Yellen i februar sidste år.



Ritzau/FINANS