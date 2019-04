I fremtiden bliver det langt sværere at privatisere offentligt ejede virksomheder eller sælge ud af såkaldt kritisk infrastruktur.



Det har et flertal bestående af S, SF, DF og Enhedslisten uden om regeringen sørget for gennem en vedtagelse i finansudvalget.



Det skriver Fagbladet 3F.



Det betyder for eksempel, at majoriteten af store energiselsskaber som Radius eller kommunalt ejede vandværker i fremtiden ikke kan sælges til private virksomheder eller kapitalfonde.



"Det her er nok min største sejr i min tid i Folketinget. Nu har vi samlet et flertal på tværs som slår fast, at kritisk infrastruktur er noget særligt, og at det skal være ejet af en offentlig myndighed eller et forbrugerejet selskab," siger Pelle Dragsted, finansordfører i Enhedslisten.



Debatten om udsalget af borgernes fælles ejendom kom især på dagsordenen, da det primært statsejede Ørsted ønskede at sælge Radius.



Den proces blev sat i stå i januar 2019. Her meldte S og SF ud, at de ikke længere ønskede at sælge det statslige el-selskab til de potentielle købere, der var med i slutkapløbet. Logikken var, at Radius risikerede at falde i hænderne på investeringsbanker, kapitalfonde eller andre selskaber, hvor forbrugerne er uden indflydelse.



SF: Et paradigmeskifte



SF's finansordfører Lisbeth Bech Poulsen mener, at vedtagelsen sætter en hegnspæl i forhold til fremtidig udsalg af statens og borgernes ejendom.



"Jeg ser det her som et paradigmeskifte, vi kan bruge til noget. Nu er der er flertal i folketinget, der siger stop for udsalg af vores kritiske infrastrukturstruktur. Det er vigtigt," siger SF's finansordfører Lisbeth Bech Poulsen.



Også i Dansk Folkeparti er man tilfredse med vedtagelsen:



"Vi er rigtig glade for, at det nu lykkedes at gennemføre det her forslag. Det er ikke fordi, at vi har noget imod fremmede aktiver, men vi vil i fremtiden gerne være sikker på, at det er den danske stat, der sidder ved bordenden, når man udbyder offentligt ejede selskaber," siger René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti.



I vedtagelsen understreges det, at det er majoriteten af kritisk infrastruktur, som skal være ejet af et "forbruger-ejet andelsselskab" eller det offentlige. Dermed er der mulighed for, at private virksomheder stadig kan have en mindre ejerandel.



Ritzau/FINANS