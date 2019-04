Trump i angreb på vindmøller: Påstår at larmen giver kræft

Yes, Trump did just say windmill noise causes cancer https://t.co/QyvLMXjIfk pic.twitter.com/eFeAV9C0s9 -- Newsweek (@Newsweek) 3. april 2019

Donald Trump er bl.a. kendt for sin notoriske modstand mod vindmøller, og tirsdag gik den amerikanske præsident et skridt længere.Ved en middag i i National Republican Congressional Committee gjorde præsident Trump opmærksom på de ulemper, der ifølge ham kan følge med de store vindmøller."Hvis du har en vindmølle noget sted i nærheden af dit hus, så tillykke, dit hus er faldet med 75 pct. i værdi. Og de siger, at larmen forårsager kræft," sagde præsidenten, der også kalde vindturbiner for en "kirkegård for fugle."Det skriver det politiske medie The Hill, der dækker Det Hvide Hus og Kongressen tæt.Donald Trumps modkandidat ved præsidentvalget Hillary Clinton var i den modsatte boldgade fortaler for vindnergi, og det var i den forbindelse, at Donald Trump bragte emnet på banen. Newsweek , som bragte klippet med Donald Trump på sin Twitter-kanal skriver desuden, at der ikke er forskning, som understøtter Trumps påstand om, at lavfrekvent støj kan forårsage kræft hos mennesker.Der er til gengæld undersøgelser, der påviser negative sundhedseffekter af støj fra vindmøller, hvilket bl.a. gælder søvnbesvær.