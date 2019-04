Dansk Folkeparti opgiver dele af omdiskuteret omfartsvej

Dansk Folkeparti er parat til at droppe dele af planen om en omfartsvej ved Mariager ifølge TV2 News.



Forslaget om en 377 mio. kr. dyr omfartsvej ved Mariager, der skulle føre tung trafik uden om byen, er blevet mødt af hård kritik.



Blandt andre TV2 og Radio24syv har bragt nyheder om, at den tunge trafik i Mariager er meget begrænset.



I stedet for omfartsvejen foreslår Dansk Folkeparti en mindre omfartsvej ved Mariager til 80 mio. kr.



/ritzau/