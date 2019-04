Trump roser stor stigning i Nato-udgifter

Relateret indhold Artikler

Natos 70 års jubilæum blev tirsdag markeret med et møde mellem generalsekretær for Nato, Jens Stoltenberg, og USAs præsident, Donald Trump.



Her fortalte Donald Trump blandt andet, at de allieredes bidrag til forsvar er steget med "raketfart" de seneste år.



"Der er sket enorme fremskridt, og Nato er meget stærkere," sagde Donald Trump til de fremmødte journalister, da han mødte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington.



Samtidig understregede Trump, at han stadig håber, at fortsat flere lande vil bruge flere penge på forsvaret i fremtiden.



"Syv af medlemslandene opfylder nu kravet om militære udgifter. De andre arbejder på at opfylde kravet," sagde Trump.



Donald Trump har længe udtrykt skepsis over Nato og anklaget de vestlige allierede for at være "nassere", der ikke har prioriteret militære udgifter.



Særligt har den amerikanske præsident kritiseret Tyskland, som Europas største økonomi, for ikke at have opfyldt løftet fra NATO-medlemmer fra 2014 om at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) til forsvar.



Generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg, der er tidligere norsk statsminister, har støttet Trumps mål om forsvarsudgifter.



"Fra 2016 og til slutningen af næste år vil de 28 andre NATO-medlemmer end USA have øget militærudgifterne med 100 mia. dollar," sagde Stoltenberg tidligere i år.



På mødet sagde Trump desuden, at han håbede på et bedre forhold til Rusland, som for 70 år siden, hvor Nato blev dannet, var den primære trussel mod den vestlige alliance.



"Jeg tror, vi vil komme overens med Rusland," sagde Trump på mødet.



/ritzau/