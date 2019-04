En whistleblower siger, at Trump-administrationen er gået imod sikkerhedsfolk og har givet en række personer adgang til Det Hvide Hus, selv om de på papiret ikke burde kunne få det.



Omkring 25 personer skal således have fået særlig sikkerhedsclearing imod embedsmændenes råd - deriblandt præsidentens datter Ivanka og hans svigersøn Jared Kushner.



Det omtales som "grove brud" på sikkerheden.



Anklagerne kommer fra Tricia Newbold, som har haft ansvaret for at udstede sikkerhedsakkrediteringer for flere seniorrådgivere i Det Hvide Hus.



Newbold siger til demokrater i Kongressen, at hun har udarbejdet en liste over mindst 25 personer, som i første omgang havde fået afvist deres ansøgninger om sikkerhedsgodkendelser.



Årsagerne har angiveligt været "diskvalificerende faktorer" i ansøgernes baggrund - blandt andet bekymring omkring udenlandsk indflydelse, narkotikamisbrug, kriminel adfærd, pengeproblemer eller interessekonflikter.



Men ifølge Newbold omgjorde højtstående medarbejdere i Det Hvide Hus embedsmændenes beslutninger.



Newbold havde en lederstilling i Det Hvide Hus i en afdeling for personalesikkerhed. Hun har arbejdet for både republikanske og demokratiske præsidenter. Hun har arbejdet med sikkerhedsgodkendelser i 18 år.



Det skriver Washington Post.



Det Hvide Hus har indtil videre ikke kommenteret de beskyldninger, som Newbold har fremsat.



I Kongressen er Kontrolkomitéen ved at efterforske sikkerhedsgodkendelser, som er udstedt af Trump-administrationen - blandt andet til præsidentens svigersøn, den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og den tidligere rådgiver Rob Porter.



