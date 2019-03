Komiker kan løbe med sejren ved Ukraines præsidentvalg

Søndagens præsidentvalg i Ukraine kan gå hen og blive et protestvalg.



I hvert fald hvis man skal tro på meningsmålingerne, hvor komikeren og aktivisten Volodimir Zelenskij i øjeblikket fører stort.



De fleste har i månedsvis spået, at valget ville blive en tvekamp mellem to af ukrainsk politiks sværvægtere. Den siddende præsident, Petro Porosjenko, og tidligere premierminister Julia Timosjenko.



Men i løbet af de sidste uger af valgkampen har 41-årige Zelenskij overtaget føringen. Hans partiprogram omfavner vesten, vil tage et opgør med den massive korruption i landet samt indføre et mere borgernært demokrati.



Det fortæller analytiker Volodimir Fesenko, der leder af Penta Centre of Political Studies i Kijev.



- Zelenskij bliver støttet af vælgere, der er utilfredse med præsidenten, der nærer dyb mistillid til det politiske system og som vil have radikale forandringer i Ukraine, siger han til nyhedsbureauet dpa.



Zelenskij er ikke en del af det politiske system og har ikke bestridt et politisk embede i landet før.



De fleste ukrainere kender ham dog fra hans populære tv-show "Sluha Narodu", der kan oversættes til "Folkets tjener". Samme navn har han givet sit nyoprettede parti.



I tv-showet spiller Zelenskij paradoksalt nok rollen som en mand, der overraskende bliver valgt som Ukraines præsident.



Søndag kan fiktion måske blive til virkelighed, hvis meningsmålingerne står til troende.



Hans to hovedmodstandere, Porosjenko og Timosjenko, har begge gjort deres erfaring til en hjørnesten i deres kampagner.



Men den siddende præsident har haft svært ved at overbevise vælgerne om, at han fortjener endnu en periode efter manglende indfrielse af valgløfter fra valget i 2014. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Samtidig er det ikke lykkedes Porosjenko at få kontrol med de prorussiske oprørere i det konfliktramte Donbass i det østlige Ukraine.



Konflikten startede umiddelbart efter Porosjenkos forgænger, Viktor Janukovitj, i 2014 blev væltet efter massive demonstrationer for en tættere tilknytning til EU.



Omtrent 13.000 mennesker har ifølge FN mistet livet i konflikten. Ukraine har anklaget Rusland for at stå bag oprøret. Rusland har gentagne gange afvist.



Julia Timosjenko sad som premierminister fra 2007 til 2010. Hendes konservative parti Fædreland er gået til valg på at bekæmpe korruption og få sat gang i landets stagnerende økonomi.



- Ukraine bevæger sig uanset resultatet nærmere vesten, fastslår Vadim Karasjov til dpa. Han er leder af den ukrainske tænketank Institute of Global Studie.



Ifølge ham og flere iagttagere er både Zelenskij, Porosjenko og Timosjenko opsatte på at nærme sig Nato og EU samt at bekæmpe russisk indflydelse i landet.



Det officielle valgresultat ventes at foreligge mandag.



